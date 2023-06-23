鹿港古蹟區在端午連假擠滿遊客。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰縣府邀請諾魯共和國等國的大使與代表走訪鹿港，感受鹿港小鎮的獨特魅力。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港慶端陽活動端午連假登場後，每天都吸引國內外萬人以上遊客前往朝聖，不管是古色古香的古蹟區，還是各個美味的小吃攤，全都擠滿水洩不通的遊客。在外交部中部辦公室處長翁瑛敏協助下，彰縣府也邀請諾魯共和國、新加坡、菲律賓等國的大使與代表從早到晚走訪鹿港，感受鹿港小鎮的獨特魅力。

連假何處去？充滿節慶氛圍的鹿港小鎮應是最佳選擇！今年的鹿港慶端陽除了因疫情睽違三年的「國際龍舟錦標賽」夜間龍舟賽今年重磅回歸，也有「柴語錄」旗下超人氣角色們在「鹿港小鎮光影藝術節」陪伴大家，以及鹿港溪河岸綠地音樂會、鹿港人文小旅行、魯班公宴等，一整天玩下來相當過癮。

彰化縣長王惠美說，過去曾有鹿港「千帆入港」的盛況，現在則有「國際龍舟錦標賽」的百家爭鳴，「國際龍舟錦標賽」持續到6月24日每天2：40－8：30在福鹿溪重磅回歸，並恢復燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，此賽事為中部歷史最悠久的賽事，今年共有98支隊伍乘風逐浪，爭取最高榮耀。

「真的有夠美！」專程到鹿港看夜間龍舟賽的張姓遊客說，白天看龍舟跟晚上看龍舟的感覺真的差很多，在晚上不但燈光美氣氛佳，天氣也較涼爽，而且變化多端的夜間燈光拍起來也特別美。

這次為了把遊客留在鹿港久一點，除了夜間龍舟賽，鹿港小鎮光影藝術節即日起到7月底6點30分到10點亮點鹿港經典小鎮，絢麗光影從中山延伸到公會堂、老街、桂花巷藝術村與鹿港溪畔，可愛的「柴語錄」主角「廢柴」分8大主題陪伴大家穿梭鹿港，還有在鹿港溪風帆廣場有「旋轉咖啡杯」可以玩。

此外，在鹿港溪開源廣場水舞展演每晚6點至10點，每半小時演出5分鐘，搭配舊港溪水中舞台的「河岸綠地音樂會」，持續到6月25日每天下午4點到9點在鹿港溪，滿足視覺與聽覺的雙重饗宴。