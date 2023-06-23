2024總統大選，國民黨總統候選人侯友宜支持度多次落居第三，甚至謠傳「換侯」聲。台灣民意基金會董事長游盈隆今( 23 日)在臉書發文「幫侯友宜講句公道話」，對於國民黨侯友宜支持度下滑，他認為國民黨要負起6成責任，將下滑原因歸咎於侯個人「不公平」，完全沒有合理性。

據台灣民意基金會20日公布的2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德36.5％支持度排在首位，民眾黨參選人柯文哲以29.1％緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4％。

對於侯友宜「見底不是底」的處境，游盈隆根據可靠的經驗證據直言，「國民黨要負六成責任，侯友宜負四成責任」。他解釋，據台灣民意基金會五、六兩月的民調數據，侯友宜支持度掉7.2個百分點，其中約六成來自國民黨本月支持度大幅下滑5.8個百分點所造成，其他四成可歸因於侯友宜自己。

而目前藍營傳出「換侯」的聲浪，游盈隆也認為，把侯友宜民調支持度雪崩完全歸咎於侯個人，這是不公平的，甚至是惡質的、胡鬧的、自亂陣腳的。完全沒有合理性。

他也指出，侯友宜一個月內民調下滑7.2%，但國民黨支持者並沒潰散，這從五月國民黨支持者中67.9%支持侯，六月65.1%，相差只有2.8%就可一目瞭然。而侯友宜支持度下滑的三個根源是：最主要是國民黨支持度崩落，其次是原本綠營支持者消失，第三是流失部分中性選民。