原本自認可能打不到那麼後面，早就訂好明天(24日)晚上就要搭機返回泰國的泰國正妹選手碧查夢，23日卻以19比21、21比14、21比8逆轉擊敗台灣女將宋碩芸，生涯首度闖進4強，問她是否要改機票時間？她還是堅持，「我應該還是不會改吧，假如我打明天下午兩點比賽還是來得及走！」

聽碧查夢的口氣，就算到了現在，她似乎還不太敢相信自己可以打進台北羽球公開賽女單4強，「一切先看明天比賽輸贏，以及比賽可能安排的時間而定，因為我有可能會打下午兩點或是下午五點，假如真的要打到那麼晚的話，到時候我再來改機票時間。」

擁有姣好外貌的16歲小將碧查夢，在這次台北公開賽意外吸引不少球迷注意，隨著她闖進女單4強，更是越來越多球迷幫她加油打氣，「其實我很驚訝，竟然能在這裡獲得那麼多球迷的支持與關注，我真的很感激。」

碧查夢目前過去兩場出戰宋碩芸都以贏球收場，問她是否有什麼訣竅？她笑著回答，「其實我看待每場比賽都一樣，就是努力保持專注於當下，專注在每一球，這兩次碰上宋碩芸都不好打，所以我今天打完之後真的很累。」