基隆港務分公司23日上午6時許，以拖船噴水儀式迎接探索型郵輪「遺跡探險家」首航基隆港，並登輪與船長互贈首航紀念牌。港務公司表示，該郵輪適逢於端午連假期間造訪，相信台灣的豐富文化與在地熱情，除前往台北101外，也會逛廟口享用小吃，希望讓外國旅客深度體驗美好難忘的台灣探索之旅。

港務公司指出，該郵輪為1991年建造之極地探險船，為因應極地險峻的地形，全船僅有124.8公尺、8445總噸。本次共搭載52名旅客到訪，停靠東2碼頭，其中旅客有3名以色列國籍，49名來自紐澳及北美、歐洲等地。

基隆港務分公司棧埠事業處處長傅世鎰（右2）致贈船長Kaminski Tomasz Marek （左2）首航紀念牌。（台灣港務公司提供／徐佑昇基隆傳真）

港務公司強調，自今年3月7日復航至今，持續推展郵輪業務，並於各艘郵輪靠泊作業前，因應不同旅客年齡層特性，偕同「C.I.Q.S」（即海關、證照查驗、檢疫及安全）規畫旅客動線。

而本次「遺跡探險家」搭載的旅客多為年紀較大長者，因此事先就邀集C.I.Q.S單位及船務代理業者進行會勘，針對搭載旅客年齡層較大的郵輪，規劃行走距離較短的旅客查驗動線，讓旅客能更為迅速地完成查驗作業，及早開始探索台灣的旅程。

仙洞國小太鼓隊於旅客候船大廳以響亮的鼓聲迎接旅客到來。（台灣港務公司提供／徐佑昇基隆傳真）

本次來訪之52名旅客中共有37位團客將前往台北市中心觀光，除前往故宮、台北101等著名景點觀光，更順應端午節慶，去觀賞龍舟賽及手作鳳梨酥體驗等特色行程，回程則到基隆廟口品嚐美饌，感受台灣特有的夜市文化。

港務公司期許，藉由基隆港觀光景點資源豐富及交通配套措施完整等優勢，併同旅客通關設備及服務品質不斷提升，讓台灣郵輪觀光在國際上建立良好口碑，也帶來更多外國旅客到基隆港搭乘郵輪，領略台灣風情。