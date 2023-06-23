南投縣70歲黃姓婦人獨居在大樓8樓，月前幫鄰居照顧6歲男童，未料男童爬上窗邊板凳和置物櫃，從窗戶墜落地傷重不治，黃姓老婦承認疏於照顧相當難過，男童父母也不願追究責任，南投地方法院將黃婦依過失致死罪判處有期徒刑3個月，緩刑2年。

判決書指出，黃姓婦人已經退休，獨自住在一社區大樓8樓的樓中樓，鄰居鄭姓女子今年2月25日有事，黃婦受託幫忙看一下鄭女的6歲兒子。

當天，黃婦將幼童帶回家中，讓小朋友和小狗玩，她則到樓上房間使用電腦，未料男童爬窗邊板凳、置物櫃，不慎從窗戶摔出，從8樓墜地致頭部、胸腹創傷休克死亡，黃婦相當難過，向幼童父母承認自己疏失。

幼童父母相當難過，在檢警偵查時都表示不願追究黃姓婦人責任，檢察官認為黃婦事後態度良好，主動向法官請求從輕量刑，並予以緩刑。

南投地方法院審理認為，黃婦基於鄰居情誼，幫忙照顧幼童，因疏於注意導致意外，但她坦承犯行，死者父母也都不願追究責任，將黃婦依過失致死最判處有期徒刑3個月，得易科罰金，並緩刑2年。