根據《財訊》報導，2021年11月，在藥華藥的新藥BESREMi取得美國藥證之後，全市場都給予高度認同，帶動股價2022年8月直奔619元天價，市值衝上兩千億元，創下台灣生技產業史無前例的規模。

《財訊》分析，如今，藥華藥獲利數字卻始終開不出來，近來股價和高點相比更近乎腰斬；死忠的藥華藥粉絲們苦悶問著，「千元會來嗎？」本刊盤點藥華藥投資人需注意的3件事。

1、獲利時間要再等等。藥華藥第1季每股虧2.4元，「一家不賺錢的企業，仍維持千億元市值的規模，表示市場對藥華藥期待很高。」法人指出，但當新藥研發通過3期，取得藥證後，市場上的估值就會從原本對新藥過關的期待值，轉換為這顆藥到底可以帶來多少盈餘。

《財訊》報導指出，綜觀本土券商對於藥華藥的預測，在歐美到日本陸續取得藥證開賣下，可能得到2024年才可能獲利，普遍認為屆時藥華藥EPS（每股稅後純益）約落在9~14元之間，以樂觀的30倍本益比計算，股價可能會落在270~420元左右。

對此，藥華藥的經營層解釋，關於新藥公司的估值，不能只是簡單用本益比來看待，而是要看新藥的影響力而定。

2、在高價現增、跌破又執行庫藏股。今年4月藥華藥才完成海外存託憑證，募得4.62億美元，創下我國生技公司海外籌資最大規模，約為每股415元。另早在去年10月，藥華藥也辦理現增，每股價格408元，募得68億元，在當時凍結市場資金465億元，激勵藥華藥股價衝上500元大關。不過，目前股價已經跌破現增價格。

《財訊》也發現，令市場不解的是，公司才剛拿到現增的資金，又宣布實施庫藏股，猜測是公司想藉由施行庫藏股來穩定股價。對此藥華藥公告，施行庫藏股的目的，是要把股票轉讓給員工。

3、大股東持股直直落。從統計資料顯示，藥華藥在4月辦理現增發行海外存託憑證時，持有400張以上的大戶，占總持股比重為59.5%；隨後每週持股一路下滑，至6月9日這1週，大戶持股比重已經降至50.5%，1個半月便少了9個百分點。