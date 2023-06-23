時序已進入農曆5月（國曆6／18～7／17），《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖農曆5月運勢，其中生肖牛能遇到好桃花，社交方面可結識新朋友，也能與親朋好友化解誤會；生肖兔事業進展順利，能獲得許多機會；生肖馬則是財運旺，只要積極爭取、勇於挑戰，將可賺取豐厚錢財。

▍生肖鼠

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

生肖鼠在農曆5月迎來許多挑戰，面對不得不打的硬仗倍感艱辛。近期正是考驗耐性與韌性的時刻，必須有足夠勇氣去冷靜應對問題並尋求助力，就可逐漸解決，若一味推卸責任、退縮，只會陷入更糟糕的處境。另外，有利在熟悉的領域穩紮穩打，勿幻想遙不可及的事情。

▍生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

生肖牛在農曆5月有機會與條件優秀的桃花結緣。社交能力提升，將結識不少新朋友，情感需求易獲得滿足。有利與親朋好友溝通協商，以往的誤會可望化解，關係更為親密。不過，事業進展較緩慢，是蓄力的時期，勿操之過急。財庫吃緊，須做好錢財規劃。

▍生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

生肖虎在農曆5月利於學習，可在喜歡的事物多花一些精力和時間，即便沒有優異成績，也能愉悅身心，收穫心靈滿足。此時不求一步登天，只要腳踏實地做好每一件事情，就能有好表現。另外，本月只要低調做人，多能安穩度過。

▍生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

生肖兔在農曆5月將有機會顯現，事業進展頗為順利，易成為眾人追捧的對象，名氣提升、收穫人緣。工作可獲得成就感，但難免會因此而忽略情感的經營，以及對家人的付出。必須爭取親朋好友的理解與支持，否則會有頗多遺憾。另外，本月難有錢財進帳，不利投資，須記得錢財勿露白。

▍生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★☆☆☆☆

生肖龍在農曆5月波折多，各方面進展不順利。尤其愛情、求財不利，無法事事如意，須放慢腳步，多從自身找尋原因並自我充實，當形象與專業能力面面俱到時，才能獲得好人緣、好財運。另外，本月事業穩定，凡事不可操之過急，遇事需多詢問老闆意見，尋求同事協助。

▍生肖蛇

愛情運指數：★★★★★

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

生肖蛇在農曆5月可獲得良好的收穫，能與周圍人接觸互動頻繁，也容易結交情商高、待人真誠的朋友，夫妻感情深厚，能互相理解、包容，也因為互相信任，而有頗多溫馨時刻。另外，事業方面容易得貴人助力，有利推廣新計畫，財運方面則是只要不揮霍，進財無憂。

▍生肖馬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★★★

生肖馬在農曆5月情場失意，但在職場、錢財方面是得意的月份，面對表現機會一馬當先、當仁不讓是最好寫照。有利積極爭取，只要勇於挑戰、不畏競爭，將可賺取豐厚錢財。另外，本月須減少不必要的人情來往，人際上易產生言語衝突，或因錢財而產生糾紛。愛情婚姻諸多不順，少說話、多做事為妙。

▍生肖羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

生肖羊在農曆5月做事將非常順利，愛情婚姻有些許波折，單身者有機會遇到優質桃花，但想戀愛還需耐心等待，與人互動需多一些真誠，少一些手段；婚姻生活難有激情，須重視儀式感。事業、財富易有小確幸，有利求職、轉職，可望提升身價。不宜大額投資，理財須謹慎。

▍生肖猴

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★☆

生肖猴在農曆5月事業運相對較弱，任務繁重，容易遇突發工作案件，使他們措手不及。須冷靜應對，主動與老闆溝通協調並尋求同事協助。愛情運與財富運走高，情感需求多能滿足，求財較為順利，投資理財易在短期內看到收益，應見好就收，不可過於貪心。

▍生肖雞

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

生肖雞在農曆5月運勢將步步高升，各方面頗為順遂。事業上少有驚喜，但工作進度平穩，有利沉澱與累積經驗。感情上易獲得滿足，有機會結識興趣相合的朋友。婚姻生活多為幸福，能彼此牽掛、互相關心，易獲得精神滿足，但需留意，有舊疾復發的情況發生，應重視健康，定時健檢與回診。

▍生肖狗

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

生肖狗在農曆5月財運低迷，人氣有下跌的傾向。情感波折較多，難遇良緣。進財機會少，投資理財多有損失。好在，埋頭做事多有回報，事業運旺的月份，多把心思放在工作，即使得不到青睞，也能把事情做到最好，皇天不負有心人，終將有所進步收穫良多。

▍生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

生肖豬在農曆5月容易諸事不順，付出與收穫難成正比，也非常忙碌、耗費精力，卻獲得的成果非常少，落差感強烈。容易與伴侶、家人產生誤會嫌隙，令他們疲於溝通解釋，關係易陷入緊張狀態。財務方面，雖然沒有太多額外進帳，但收入相對穩定，急需用錢時也多能應付。