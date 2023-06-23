由於中美關係近期相當緊當，中國大陸頻繁派出軍艦、戰機在台灣海峽、南海及西太平洋地區巡弋。前海軍艦長呂禮詩分析，大陸此舉是在進行實戰演練，把美國航母當作實際攻擊對象，並且給予解放軍戰機駕駛員最真實的磨練。

呂禮詩今（23）日在節目《世界一把抓》提到，利用冷啟動的概念，大陸東部戰區作戰中心會隨機抽取機場跟戰機數量，並派遣被抽到的戰機升空執行任務，儘管此種練兵方式會出現瑕疵，「但面對戰爭誰沒有瑕疵，用這樣子磨練，才不是玩假的」。

至於所謂「玩假的」訓練，呂禮詩直接點名台灣漢光演習，稱內容都已經是確定的，大家只是跑個龍套，走走位置而已，實際結局上早就確定了。他還提到，「以前當兵的時候，演習還沒結束，長官說檢討報告怎麼還沒寫，是搞不清楚演習幾大核心要素。」

呂禮詩接著陳述演習核心要素，第一個場面要大、讓長官沒法掌握全局；第二個資料要厚、自己看過3到400頁的報告；第三個招待要好，吃得要好，大家吃飽了不囉嗦、沒吃飽就會繼續檢查；第四個還沒演習完、檢討報告要出來，意思就是玩假的。呂怒批，「現在大家你騙我、我騙你，但未來真正到戰場上是這樣嗎？」