水庫、埤塘紛紛架設起太陽能面板發電，清潔維護是否造成水源或地面污染？經營地面型、水面型等各式光電案場的雲豹能源表示，清潔面板就跟清洗高樓玻璃帷幕一樣，只要把表面洗乾淨就好。案場又更簡單，連清潔劑也不使用，都用清水與刷子處理，沒有污染問題。

SEMI能源產業部指出，太陽能光電板為了抗反射，會如車子擋風玻璃一樣去鍍膜，因此反而不能用化學藥劑去清洗，這跟外界以為的不一樣，通常都以清水定時沖洗。

雲豹能源在高雄市路竹擁有3個水面型光電，公司工程管理部協理程榮勝表示，清潔面板就原理就跟大樓玻璃帷幕清洗一樣，並不複雜。雲豹通常排定太陽能面板一年清洗兩次，但髒污較嚴重區域會增加次數。

「面板的髒污主要是灰塵，還有鳥屎。」程榮勝指出，這個用清水，搭配刷子或拖把即可，完全不需使用清潔劑，因此不會有污染地面或水源問題，

通常雲豹是派出兩人一組，平均1MW（1000瓩）面板會用到25噸自來水，大概就可以洗很乾淨。程榮勝說，如果不清洗，會遮蔽陽光接收率，每年發電效能會降低5％到10％。

那如果颱風天侵襲，樹葉雜物掩蓋面板，清洗是否更複雜？程榮勝強調，就事後去清掃，加強巡檢就可，仍不必使用甚麼特別洗劑。10幾年工作經歷的他，遇過某高雄埤塘案場因為乾枯0水位，導致水鳥爬上板子上覓食，留下很多坨鳥便，那個清洗就比較麻煩。

他認為，光電場僅有在施工期架設會影響環境需要整理，營運後就是定期維護就好，其實不需太花功夫。