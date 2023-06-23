端午節正值酷暑，民眾也多會吃冰、喝飲品來消暑，而端午節常掛的艾草除了有應景、驅趕蚊蟲的功用外，還能製成消暑良品，新北市景觀處表示，艾草是多年生草本植物，也是常見的傳統民俗植物，嫩莖富含精油，搓揉後會散發特殊香氣，因此常用於入菜、入藥、染色或驅蚊，結合薄荷、芳香萬壽菊等香草植物就可製成清爽沁涼的養生飲品。

景觀處指出，端午時節最應景的植物就屬艾草，艾草作為可食地景，無須強烈日照與肥料，極為耐旱，只要少量有機肥料就可提供植物必要養分，搭配香草植物沖泡，即可成為養生飲品，還能調配各自喜愛的口味，解除粽子的油膩感。

景觀處表示，轄內目前有多處花卉盛開，像是正值蓮花花期的板橋區新海人工溼地、雙溪區上林荷花田等，還有三峽區北大萬坪公園與板橋區音樂公園現在也可見金黃一片的阿勃勒與大花紫薇，民眾可透過「賞花快報」FB紛絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcflowernews )瀏覽，即時掌握各項最新花況資訊，同步賞花。