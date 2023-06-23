清水眷村文化園區旁的「海灣繪本館」由眷村老宅改建，假日有種子老師為孩童帶來生動繪本故事，成為親子共讀新景點。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

東海藝術街商圈有特色故事的工作坊、餐飲商家及在地藝術家設計的巷弄彩繪隱身於巷弄中。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

端午節連假尚有2天，台中市政府推出海線輕旅行1日遊，不僅可以到充滿特色、藝術氣息的東海藝術街商圈和懷舊復古的台中港舶來品圈走走逛逛，還有漫步其中彷如置身日本的「梧棲文化出張所」、留有眷村之美的「海灣繪本館」，成為全家親子出遊的好去處。

市區前往海線途中，首站抵達東海藝術街商圈。不但隱藏各式特色風格的店家及工藝工作坊，咖啡店和手作體驗深受文青族群的喜愛。經營近30年的「艾凡里咖啡」，除有平價美食，老闆自行研發咖啡器具，讓民眾品嚐最佳風味；「橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館」則是貓奴必去的寵物咖啡廳，相當療癒人心。

走入商圈，體會悠閒的生活步調，還有更多特色故事的工作坊、餐飲商家及在地藝術家設計的巷弄彩繪隱身於巷弄中，等著民眾前往感受人文藝術的商圈。

前往海線梧棲、清水沿線，「梧棲文化出張所」結合古蹟民宿、日式老屋、浴衣體驗和日式餐點，讓民眾彷如置身日本京都，成為現下熱門的打卡新景點；清水眷村文化園區旁的「海灣繪本館」，由眷村老宅改建，保有眷村傳統之美，假日有種子老師為孩童帶來生動繪本故事，成為親子共讀新景點。

最後抵達位於台中臨港路上梧棲與清水交界處台中港舶來品商圈，是早期委託行起源地。經發局說明，台中港舶來品商圈是台中海線別具時代背景的舶來品街，隨著全球貿易興起，商圈漸漸被遊客遺忘，但仍有一些充滿獨特性的店家歷久彌新；該商圈主要以販售進口商品，包括名牌服飾、皮飾皮件、藝術精品、高級中藥材、陳年普洱茶、南北雜貨等，歡迎民眾連假不妨來台中走一趟。