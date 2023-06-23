近期「MeToo」風波轟炸演藝圈，讓不少原本形象良好的男星都紛紛落馬，震驚粉絲，連同業都相當驚訝，主持人楊月娥21日發文，表示難得和媒體朋友及同學聚餐，話題都圍繞在「MeToo」，痛批許多加害者的假面具也在這次事件中被一一撕下，「這麼多朔（塑）造出來的人設，現形記下，原型（形）畢露啊！真難看。」

楊月娥昨曬出和朋友聚餐的照片，感慨表示不知道演藝圈怎麼了，最近都是些糟糕的壞消息，但她認為不是只有演藝圈才會遇到性騷擾或依權勢侵害他人的醜聞，「其實不是圈子的問題啦！是普遍大家都怕丟臉、被消失、隱忍吃悶虧，在看笑話和看熱鬧之間，到底學到了什麼？」更表示不少人的人設都是由媒體製造出來的，沒想到最後「成也媒體，敗也媒體」。

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

話鋒一轉，楊月娥說，這次中箭的許多關鍵人物，都花了10多年的演藝生涯，才有今天的地位和成就，沒有想到一夜變天，希望大家丟要愛惜羽毛，「要長進啊！尊重別人，就是尊重自己，道歉要真心誠意，死不認錯，只能後果自負」。

引來網友回應：「整個演藝圈將起一場史無前例的暴風雨……慘啊！」、「覺得老天給了他們不一樣舞台，不好好努力，自己把權力用在不該地方自毀錢途」。而楊月娥去年7月送走母親，後來她上節目提倡父母在世時應該要勇敢跟子女分享身後事的安排，不應該視為禁忌話題，她更回憶過去曾問過媽媽未來想要怎麼「處理自己」沒想到對方一個巴掌呼上來，楊月娥就摸著自己臉頰默默離開，對母親拒絕提生死的態度非常傻眼，但因為是家人，最終又不得不原諒。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。