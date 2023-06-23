中央氣象局下午3時3分針對新北市發布大雷雨即時訊息，中和區因午後熱對流影響下起大雨，捷運中和站周邊道路積水已約30公分，路邊汽、機車將近1/3輪胎泡水，還有機車不慎熄火，騎士所幸直接牽著機車走。
下午3時許中和區板南路及中山路積水已約30公分，捷運環狀線中和站也因積水影響旅客進出，近下午4時雨勢緩減，目前積水已逐漸退去。
新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心今已EOC強化三級開設，降雨集中本市中永和地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。
中央氣象局下午3時3分針對新北市發布大雷雨即時訊息，中和區因午後熱對流影響下起大雨，捷運中和站周邊道路積水已約30公分，路邊汽、機車將近1/3輪胎泡水，還有機車不慎熄火，騎士所幸直接牽著機車走。
下午3時許中和區板南路及中山路積水已約30公分，捷運環狀線中和站也因積水影響旅客進出，近下午4時雨勢緩減，目前積水已逐漸退去。
新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心今已EOC強化三級開設，降雨集中本市中永和地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。
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