中和板南路積水約30公分。（新北市消防局提供）

新北市捷運中和站周邊道路淹大水 汽、機車緩速通過。（新北消防局提供）

雨彈突襲！捷運中和站周邊道路積水30公分，汽、機車緩速通行。

中央氣象局下午3時3分針對新北市發布大雷雨即時訊息，中和區因午後熱對流影響下起大雨，捷運中和站周邊道路積水已約30公分，路邊汽、機車將近1/3輪胎泡水，還有機車不慎熄火，騎士所幸直接牽著機車走。

下午3時許中和區板南路及中山路積水已約30公分，捷運環狀線中和站也因積水影響旅客進出，近下午4時雨勢緩減，目前積水已逐漸退去。

新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心今已EOC強化三級開設，降雨集中本市中永和地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。