71歲資深藝人廖峻，日前被網紅伊妍影射他以「教台語」為由性侵未遂，兒子錦德日前公布父子對話嚴正否認，網紅也將文章刪除，沒想到錦德今（23）日帶著廖峻到大湖派出所報案、準備提告。

廖峻今表示原本已經不打算提告，認為演藝圈已經夠亂了，但因為這幾天房產代言廠商廣告要上了，廠商打電話來關切，已經嚴重影響到他的工作，加上伊妍影射後雖有私訊否認是在指涉他，還轉風向說該資深藝人已經被關、被火紋身，卻一句道歉、認錯都沒有，廖峻說：「他沒有明說，但大家都知道他就是扯到秦偉，我跟秦偉衰到像梨子（台語）。」

廖峻訴說遭影射性侵未遂的始末。（王思穎攝）

該名女網紅在網路上提到幾個線索，包含「資深藝人」、「鏡頭前是好爸爸」、「已中風」、「臉書都由兒子」、「公司在華視旁邊」。廖峻說今還原兩人相識始末，他說7、8年前他看到一則新聞，有一位藝人（伊妍）靠拉小提琴為生，卻要把小提琴賣掉，他基於想幫助對方，就和她相約公司華視旁邊的咖啡店，伊妍的媽媽也有陪同，當時他給了伊妍10萬塊，幫助她度過難關。

之後2人留了聯絡方式聊天，廖峻問她對演戲有興趣嗎？女方說有，廖峻當時回：「因為我是台語掛的，你台語要好好學。」還引介伊妍給一位製作人認識，伊妍當時表演拉二胡，且媽媽一樣有陪同。廖峻說：「我只有跟他見過這2次面，但她編了一個故事。」2人相識的過程和伊妍文章留下影射性侵犯的線索幾乎一樣。

伊妍發Me too文後，還曾傳訊息給廖峻否認是在影射他。（錦德提供）

伊妍發文後還私訊廖峻說「您在我孤立無援時雪中送炭，怎麼可能忘恩負義 。」否認自己是在影射廖峻，而後又改影射線索為「被火紋身」轉風向影射秦偉。廖峻說原本已經覺得＃Me too讓演藝圈烏煙瘴氣，本來已跟女兒、兒子說好不要告，盡量少事，但這2天以來，他的代言廠商、甚至新加坡的朋友都打來關切，「我廣告要上了，形象變成這樣，我對廠商要怎麼交代，發生這事有的人都說得不清不楚，我今天要把事情講得很清楚。本來要息事寧人，但我現在不告不行，李小姐（伊妍）對不起，我一定要告。」

廖峻兒子錦德也喊話伊妍，「今天如果妳很委屈、是Me too受害者，為什麼事情到這個地步妳還不說侵害妳的是誰？又符合這個門檻？你又說你只是個小蝦咪不想對抗大鯨魚，那妳Me too幹嘛呢？用意在哪裡？」質疑她只是再蹭話題。

廖峻最後補充，今天一定要把這事情結束，「因為明天是我的生日，在生日前我要把這事情處理好，我身體還不是很好、後天要住院、大後天要開刀，因為我有遺傳性動脈瘤，我媽媽也是動脈瘤走的，我動脈瘤不曉得多久了，現在6.5公分，在右胸腔動脈上，有感受到不舒服，查了半年才查到」。

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