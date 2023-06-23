宜蘭縣某家短期補習班日前爆發有國小學童遭餵食管制藥品「利他能」，宜蘭縣衛生局表示，今日（23日）並沒有新增疑似有接受藥品使用史的個案，目前累計有6名學童疑接受藥品，目前該家補習班已有19名學童家長提出篩檢需求，但因端午連假期間，預計篩檢結果須待下周才會出爐。

衛生局表示，此案剛爆發時，有2學童疑似遭餵食「利他能」，21日增3童，22日增1童，今日無新增，累計有6名學童疑遭餵食「利他能」，除了19名學童家長提出篩檢需求外，另有6名學童家長提出轉換補習班需求。

衛生局表示，雖然是連假期間，但縣府仍會持續主動提供後續服務，盡全力讓孩子們得到適切及妥善的照顧服務，後續也積極配合宜蘭地檢署偵辦，盡速解除各界憂慮。

另外，宜蘭縣教師職業工會表示，縣府將召開「短期補習班不適任人員認定委員會」，依調查情節做出懲處，肯定主管機關勇予承擔認定權責，但也公開提醒縣府，應該藉此強化相關法制作業，健全短期補習班不適任人員防範機制。

教師工會指出，據悉宜蘭縣「認定委員會」並非定期設置的組織，視會議需求專簽聘用委員；有關委員會組成、判斷過程皆應有明確的法制程序，以避免衍生事實釐清或證據取得等爭議。

對此縣府教育處表示，宜蘭縣特殊案件需認定不適任人員極為少數，目前所採取的方式皆為專案專簽組成委員會方式辦理，目前因應短期補習班不適任人員認定委員會，正積極研擬草案中。