高雄87歲卜姓老翁日前到銀行匯錢，向行員表示為「房屋裝潢」款項，此時一旁熱心民眾聽聞後，直覺不對勁，因他從新聞中得知不少「裝潢」詐騙案例，立即報警求助。警方獲報到場，卜翁只好道出自己近期加入投資群組，深信群組內穩賺不賠訊息，才會依照「老師」指示匯款。後續經查卜翁指定帳戶非裝潢公司使用，卜翁才頓悟自己遭詐，打消了匯款念頭。

19日上午，卜翁前往苓雅區某銀行，向行員表示因自己家要裝潢，先匯23萬元給裝潢公司，然而行員詢問一些詳情時，卜翁卻顯得有些支支吾吾，不時看著手機再回答行員問題。

此時一旁正在辦事情的熱心男子見卜翁神情緊張，且以裝潢款項為由匯款，令男子直覺不對勁，因從新聞中見過不少遭到「裝潢」所害的被害人，立即報警求助。

苓雅分局警方獲報到場，經員警詢問之下，卜翁才說近期加入投資群組，深信群組內老師代操穩賺不賠，主動與老師聯繫，再根據老師指示下到銀行匯款，當時不時看手機是在等老師回應該怎麼回答問題。

後來員警查詢卜翁欲匯款的帳戶，發現帳戶並非裝潢公司帳戶，卜翁得知後終於深信是險入詐騙集團陷阱，打消匯款念頭，成功保住養老金，也向報警的熱心男子、員警道謝。