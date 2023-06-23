民進黨近日來頻頻針對柯文哲當年「反服貿」立場進行攻訐，對此國民黨台北市議員徐巧芯則喊話黨中央，國民黨在此時必須得反思要扮演什麼樣的角色。徐巧芯直言，民進黨執政7年來不敢斷了ECFA，也不敢審議兩岸協議監督條例，國民黨就應該喊出若2024國會過半，先重新審查監督條例，若沒必要就直接廢除不審，並且馬上與中國大陸重新談服貿。

徐巧芯在個人直播時，談到近日民進黨因為柯文哲民調上升，而開始進行攻擊，其中就針對柯文哲過去「反服貿黑箱」的立場，近日卻支持服貿的態度多加批評。徐巧芯則直言，柯文哲立場要由他自己說明清楚，但國民黨可以趁這時候反思，在這波輿論中能扮演什麼樣的角色。

徐巧芯喊話黨中央，應該要出來表明若2024年立委選戰過後，國民黨立委席次佔多數，應該要重新審議《兩岸協議監督條例》。「監督條例躺在立法院7年沒人要審查，民進黨立委居然怠惰到如此程度。」徐巧芯說，要是國民黨能夠在席次上佔多數，就要立即重新審查條例，如果最後發現沒有必要，就應該要直接廢止，直接與中國大陸談服貿。

徐巧芯也舉例，民進黨政府與美方簽訂的《台美21世紀貿易倡議》，民進黨也沒有讓國會進行逐條審查，「那為什麼當初服貿逐條審查還不夠？還要弄一個監督條例？」徐巧芯說，疫情過後很多行業都需要重新復甦，因此現階段與對岸重啟服貿談判是正確方向，連民進黨執政至今都不敢直接廢除ECFA，因此ECFA需要繼續走下去，並且下一步就是與對岸商談服貿、貨貿條例。