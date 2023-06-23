端午連假第2天，台南市本土登革熱發燒，今天一口氣新增12例，累積病例已達39例，其中11例為仁德區個案，1例為安南區個案，年齡分別介於23歲至81歲之間，4例由診所或醫院通報確診，8例經由衛生局擴大採血送檢發現。

台南市登革熱防治中心指出，今天新增的12例個案均與先前群聚高風險區域相關，防治同仁已立即前往居住地及工作地進行戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，期能阻斷登革熱疫情向外擴散。

台南本土登革熱今天一口氣新增12例，防疫人員針對樹洞等可能的孳生源處投藥。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，針對社區孳清部分，昨日於仁德區、東區及善化區共孳清372戶，其中陽性戶6戶，發現259個積水容器，查獲6個陽性容器，皆已清除或投藥，衛教582人，並現場開立4張舉發單。

今天是端午連假第2天，由於疫情其中在仁德區，今天也針對成功里再度展開化學防治作業，傳出有民眾因出遊被臨時告知家中要噴藥，對於防治作為相當不能接受，基層防疫人員遭飆罵、投訴。

台南市登革熱防治中心指出，民眾如拒絕配合噴藥，可依《傳染病防治法》開罰6萬元起跳，一般人聽到6萬元罰鍰，多乖乖配合，今年尚無民眾因拒絕家戶噴藥而挨罰，但往年登革熱大規模噴藥確實曾遇過民眾堅持不噴藥的情形，因此，也已提醒防治人員，後續如持續遇到民眾拒絕噴藥，將開出舉發單。