國民黨立委參選人、新北市議員葉元之21日在網路節目《誰來早餐》中擔任代班主持人，訪問民進黨禮讓參選大安區立委的台北市議員苗博雅，遭該區國民黨參選人羅智強的子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗批評。葉元之今( 23 日)也在臉書表示道歉，但強調在節目中頻頻質疑苗博雅的立場，包括不敢批評民進黨、社民黨發展也有為侯友宜辯護。

楊直斗昨在臉書發文，「苗博雅是打國民黨最凶狠的黑心側翼，葉元之對得起國民黨嗎？」質疑葉元之此舉違反黨紀。還稱若不會違反黨紀，他也會考慮直播專訪葉元之的對手羅致政。但羅智強也感謝楊直斗的支持，並表示若葉元之專訪苗博雅就會影響到他的選情，「要檢討的是我自己，而非葉元之」。

葉元之今在臉書回應，他只是擔任代班主持人，有關節目設定非他主導，「且節目過程中我也頻頻質疑苗博雅的立場，包括為何社民黨無法發展、為何不敢批評民進黨等，也多次在苗面前批評賴清德沒有價值，並針對苗對侯友宜的批評提出反駁。」

葉元之也認為，專訪非造勢，完全沒有替苗博雅加分，「但造成大家不快，特此誠心道歉，希望強哥大人有大量」，他也提到，「本人全力支持羅智強參選大安區立委，我媽住大安區是強哥鐵粉，我自己在大安文山區讀書10多年，號召親戚朋友同學全力支持強哥，務必讓國民黨在大安區保住原先的席次。」

葉元之也說，他參選板橋東區立委，屬於艱困選區，一直非常認真努力，希望為國民黨拿下這一席立委，未來絕對會和包括羅智強在內的所有國民黨參選人一起合作，下架民進黨，力拼國民黨國會過半，「艱困選區不好打，希望黨內前輩高抬貴手，不要炮口向內」。

對於楊植斗稱要專訪葉元之的對手民進黨現任立委羅致政，葉元之說「屬於楊議員個人的言論自由，本人表示尊重。」

但有網友指出，《誰來早餐》是媒體人朱凱翔的YouTube頻道「不演了新聞台」的網路節目，而朱凱翔正與羅智強的子弟兵陳芳盈有性騷爭議，楊植斗也是陳的同學會為她打抱不平也是人之常情，他也建議葉元之要參選立委，現在就別做一些有爭議的事情吧。