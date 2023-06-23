端午連假，花蓮天氣炎熱，具親水設施的遊樂園及山區景點最熱門，吸引許多遊客避暑，其中，合歡山景區今天上午停車場幾乎一位難求，直至午後才緩解，花蓮遠雄海洋公園假期2天累計1.3萬人次入園，預估4天可達2.5萬人，另外也有飯店業者利用附設泳池推出戲水系列活動，讓遊客戲水消暑。

端午連假，花蓮天氣炎熱，合歡山景區吸引許多民眾前往避暑，今天上午停車場幾乎一位難求，直至午後才緩解。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

端午連假期間，花蓮氣溫頻頻亮橘燈，炎熱的天氣讓不少民眾選擇到上山避暑，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁表示，合歡山區停車場在今天上午7點便陸續湧現車潮，9點就停滿，便加派警力現場實施交通管制，車多狀況直到午後才逐漸趨緩；遊客多選擇石門山至武嶺沿途幾處登山步道。

端午連假，花蓮天氣炎熱，具親水設施的花蓮遠雄海洋公園假期2天已累計1.3萬人次入園，預估4天可達2.5萬人。（花蓮遠雄海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮遠雄海洋公園統計，連假首日入園人數約3500人，今天則約9100人，預估4天連假將締造逾2.5萬人次入園的佳績。由於連假期間氣候相當炎熱，園區除既有的水上跟噴水設施等供遊客消暑，業者更特別將引進超大風扇及造冰機，「不打算讓遊客乾的離開園區」。

端午連假好天氣加持，花蓮熱門景區湧入大量人潮，其中，東大門夜市在天還未黑時，便湧入欲品嚐美食的人潮。（羅亦晽攝）

由於連假期間好天氣加持，花蓮熱門景區也湧入大量人潮，其中，東大門夜市天還未黑即湧入欲品嚐美食的人潮，台開集團新天堂樂園2天則累積逾6600人入場，鄰近的台開心農場、貨櫃星巴克更超過1萬人次遊客到訪。

業者表示，新天堂樂園4月休館整修，端午連假重新開放，除新店面跟品牌進駐，館內也舉辦藝術市集，民眾可趁著假期感受全新的體驗。

此外，合歡山區明天將舉辦自行車賽事，阮漢魁呼籲，山區停車空間有限，上山遊客務必遵守交通指揮，山區道路狹小，切勿任意臨時路旁，造成交通阻塞。