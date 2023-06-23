新北市長侯友宜23日前往桃園楊梅參香，會後受訪談到兩岸議題時，表示會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣，和諧穩定，密切的對話與交流的「兩岸一家人」論述，引發各界議論。對此國民黨台北市議員徐巧芯就表示，國民黨一直都主張兩岸和平發展，「兩岸一家人」的說法符合國民黨一慣主張，對於集中支持者選票以及整體選情是會有幫助的。

徐巧芯表示，她認為民進黨「抗中保台」的論述已經失效，原因在於不管是兩岸或是美中關係都持續在降溫，不僅美國國務卿布林肯與中國大陸國家主席習近平見面，未來是否有可能「拜習會」也是外界關注焦點。而談到國內，徐巧芯也舉例，就連國民黨副主席夏立言出訪中國大陸，民進黨都不敢再大聲疾呼說「賣台」，因此她認為兩岸局勢正在變化當中。

徐巧芯說，國民黨在兩岸關係上一向主張和平發展、經貿互相往來，並且堅守民主與中華民國的主權，因此「兩岸像是一家人」這樣的血緣與文化概念來說，是非常符合國民黨一慣的主張。徐巧芯直言，她認為這樣的論述對於集中國民黨的支持度，以及侯友宜的整體選情是有幫助的。

不過外界也質疑，侯友宜的「兩岸一家人」與民眾黨總統參選人柯文哲「兩岸一家親」的主張類似，是否相互抄襲？對此徐巧芯則直言，兩岸和平這樣好的政策方向是不分黨派的，不會有所謂抄襲的問題。不管是前總統馬英九提出的九二共識也好，或是兩岸和平經濟發展也好，後人在提出任何類似論述的時候也不會被說是抄襲。

徐巧芯直言，不管是兩岸一家親或兩岸一家人，或是九二共識、一中各表，所有有關兩岸的說法，只要能夠促進和平與經貿對話，以及兩岸文化的互通性，讓更多民眾能夠知道理念的兩岸論述，都是正確的方向。