水田拔河比賽每隊派4人上場，選手覺得手腳都很不聽話。（周麗蘭攝）

雲林縣小農團體23日在大埤鄉西鎮村農田舉辦首次「稻田運動會」，在水田裡拔河、相撲，從裁判到選手每個都變成泥人。主辦單位虎珍堂表示，以後每年要在2個鄉鎮舉辦2場活動，推廣當地特色。

這場稻田運動會共有20、30名大人小孩組隊參加，比賽拔河、相撲、搶旗，不少人第一次打赤腳走入水田，雙腳陷入泥巴時喊救命，尖叫聲此起彼落。

相撲比賽規則是兩隊派出1男、1女、1孩童參賽，以推抱方式把對手推出線外就贏，參賽者在泥田中捉對廝殺，每個都摔得全身都是泥，尖叫聲不比笑聲小，小朋友玩得最嗨。

水田拔河比賽則每隊派4人上場，選手們雙腳陷入泥裡其實很難出力，有些索性坐在泥巴裡不動反制更輕鬆，不論輸贏全部變成泥巴人。搶旗比賽為每隊派出2大人、2小朋友，背靠背綁繩，看誰搶到旗幟獲勝。

主辦這場別出心裁稻田運動會的「虎珍堂」、「有朝一日西螺小農」表示，藉此活動推廣雲林的美好事物、景點、農特產、風土民情，遊客更深入玩雲林。

虎珍堂說，未來每年都要在2個鄉鎮舉辦2場活動，23日第一場選在在大埤西鎮村舉行，是因為大埤鄉是國內種稻產米最大的鄉鎮，以「稻田運動會」呈現，今年9月會在文蛤產地台西鄉舉行，帶大家「摸蛤兼洗褲」。