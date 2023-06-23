第60屆金馬獎「終身成就獎」頒發給台灣新電影代表人物、金馬獎最佳導演與攝影雙料得主陳坤厚（金馬影展執行委員會提供）

金馬執委會於今日（6／23）宣布第60屆金馬獎「終身成就獎」頒發給影壇巨星也是金馬影后的林青霞，以及台灣新電影代表人物、金馬獎最佳導演與攝影雙料得主陳坤厚。林青霞接獲得獎消息說：「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11／25典禮當天見。」陳坤厚則表示：「不敢當！從事電影工作已六十年，很感謝一起工作的上千位夥伴，以及一路指導的前輩們。」

林青霞在1970年代初以《窗外》（1973）進入影壇，本片當時雖然無法在台上映，她仍以其他作品迅速竄紅，在愛情文藝片全盛時代，堪稱首席女星，尤其多部改編瓊瑤小說的電影如《我是一片雲》（1977）、《月朦朧鳥朦朧》（1978）、《雁兒在林梢》（1979）、《一顆紅豆》（1979）等，更是賣座鼎盛。但她不受電影潮流影響，即使台灣文藝片沒落，她依然在香港其他類型影片迭創佳績，代表作有《警察故事》（1985）、《刀馬旦》（1986）、《今夜星光燦爛》（1988）等。甚至跨足到武俠世界，以《笑傲江湖之東方不敗》（1992）、《新龍門客棧》（1992）顛倒眾生。更在王家衛導演的《重慶森林》（1994）、《東邪西毒》（1994）一新耳目，更上層樓。期間還成功挑戰了《暗戀桃花源》（1992）的舞台劇與電影版。林青霞曾以《碧血黃花》（1980）、《慧眼識英雄》（1982）提名，並以《滾滾紅塵》（1990）榮登第27屆金馬獎最佳女主角寶座。從明星到影后，林青霞不僅展現了豐沛的表演能量，她經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世五十週年，此時獲獎意義非凡。

陳坤厚在1960年代以攝影入行，從助理做到攝影指導，1970年代起獨當一面，攝影代表作包括宋存壽導演的《母親三十歲》（1973），李行導演的《汪洋中的一條船》（1978）、《小城故事》（1979）、《早安台北》（1979）、《原鄉人》（1980）等。1980年代初期曾與原本擔任副導、編劇的侯孝賢合作無間，並開始擔任導演。除了為侯孝賢的《就是溜溜的她》（1981）、《風兒踢踏踩》（1982）、《在那河畔青草青》（1982）、《兒子的大玩偶》（1983）、《風櫃來的人》（1983）、《冬冬的假期》（1984）掌鏡，他也執導了《天涼好個秋》（1980）、《俏如彩蝶飛飛飛》（1982）、《小畢的故事》（1983）、《小爸爸的天空》（1984）、《結婚》（1985）、《最想念的季節》（1985）、《桂花巷》（1987）、《春秋茶室》（1988）等片。其中，《小畢的故事》是首部獲得金馬獎最佳劇情片的「台灣新電影」，他也獲頒最佳導演。他還以《汪洋中的一條船》、《結婚》得到兩座金馬獎最佳攝影。入行已滿一甲子的陳坤厚，無論在不同專業的表現，以及電影運動的引領上，皆有傑出貢獻。今年也是他的獲獎作《小畢的故事》四十週年。