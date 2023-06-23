為安撫歐商對台海安全信心官員絡繹於途。經濟部政務次長陳正祺中歐行來到比利時，除拜會歐盟成長總署就台歐盟產業議題交換意見，也向他們保證我們維持台海穩定決心。這是繼部長王美花月中訪法後，1個月內，同時有經濟部政副首長接連飛歐洲會產官學界，爭取投資信心行動。

陳正祺上週日（18日）就率團前往波蘭，會見波蘭經濟發展暨技術部次長並參加經貿諮商會議，昨日來到比利時，與歐盟貿易總署就台歐盟貿易與投資議題進行交流。

期間他與歐洲工商協會舉行閉門座談，就台歐盟經貿關係、地緣政治等議題交換意見。陳正祺指出，台灣與歐盟皆致力於推動綠色與數位轉型，另在半導體領域，我國積極與日本、美國等盟友合作，也歡迎歐盟半導體相關業者布局台灣，與我半導體產業合作。

此行他也向歐洲各界說明台海安全攸關全球安全與國際繁榮，政府維持台海穩定現狀，強調反對片面改變台海現狀。同時台灣在半導體供應及維護國際和平等層面，對歐洲具重要地緣戰略利益。

本月13日，王美花就已率小型政府團飛往法國8天，向法國產業界、銀行界說明維持台海和平穩定決心，以增加法商來台投資意願。接下來，次長飛中歐做類似溝通，顯見國際上對台海危機升高確實有疑慮，因此經濟部接連派正副首長出擊。