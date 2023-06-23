1名31歲的袁姓男子，因患有疾病需至龍潭就醫手術，暫住於龍潭親戚家中，22日晚間他獨自外出蹲坐在馬路旁，龍潭警分局員警巡邏經過見狀立即趨前關心，發現該名男子臉色蒼白直發抖，口中只會重複說著自己身體不舒服又忘記回家的路，因該男子遲遲無法表達自己身分，警方在現場先行安撫男子情緒，所幸遇見熱心路人認出男子身分，經查詢確認後，為避免再次走失，員警以巡邏將男子平安載返親戚家中。

龍潭分局中興派出所警員邱春松及女警冷柔萱，22日晚間執行巡邏勤務，行經龍潭區中興路的巷弄時，發現有1名男子獨自蹲坐在路旁，員警擔心天色昏暗易衍生其他危險，但現場遲遲無法確認男子身分，期間男子不斷地對著處理員警直喊天熱口乾，女警冷柔萱立即提供茶水予男子止渴，經細心關懷照料安撫情緒後，此時，剛好駕車經過民眾突然下車向員警表示，自己曾經看過該精障男子，是平鎮區一家安養中心的，後來警方透過電話查詢確認，在得知該名男子身分及暫住地後，再以巡邏車載送男子返回親戚家中。

家屬表示，袁男本身就有罹患疾病，近日又因腳部手術有行動不便情形，但不知為何趁著家人都在午休時間之際，獨自外出後卻遲未返家，由於近日天氣高溫炎熱，擔心會發生意外，家人們都在住家附近搜尋整個下午卻遍尋不著男子蹤跡，正準備前往警察機關報案協尋時，沒想到接到警方通知，並將男子平安護送返家，由衷感謝警方積極熱心地協助照料，頻頻鞠躬致謝。