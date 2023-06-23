台南端午連假前2天放晴，安平龍舟賽睽違2年復辦，破萬遊客無懼炙熱豔陽在運河邊為選手加油，戶外踏青景點22日都出現去年同期成長2成的人潮，23日上午人數更較首日再增2成。

台南市觀旅局人潮統計，台南市端午連假正值5月艷陽天，因返鄉潮加上觀光潮，遊客人數較去年同期倍增，其中在安平運河舉辦的龍舟賽，因疫情已暌違2年，今年復辦再吸引觀賽人潮，選手與親友團無懼熾熱天氣，約有破萬遊客捧場加油。

周邊還搭配舉辦安平古堡、安平樹屋與皇冠生活節假日市集、古都迎海慶典市集等活動。

台南市觀旅局統計，國華、海安、河樂、孔廟、南紡購物中心、赤崁樓園區與小西門商圈，22日湧現7萬遊客，其中海安商圈的虎翔市集、赤崁樓五福廊道及小西門財哥專業檳榔攤特展，都聚集遊客駐足。

另有遊客偏好戶外踏青與逛博物館，左鎮化石園區、台灣歷史博物館及柳營尖山埤渡假村成為這波旅遊亮點，22日參觀人數較去年同期倍增。

進入連假第2天，雖龍舟賽已結束，鬧區人潮不減反增，台南市上午各主要景點比首日增加近2成人潮。主要集中在國華、海安商圈、孔廟與赤崁樓園區、及安平老街。頑皮世界與虎頭埤風景區上午擠進逾3千人入園，遊客都較前1日顯著增加。