改裝汽機車噪音擾人，嘉義市政府環保局今年1至5月有百餘件車輛噪音案，去年約有500多件，儘管環保署有「噪音車檢舉網站」，但民眾認為，檢舉要求具體舉證，有相當的門檻，地方環保人員也認為從源頭管制可提高成效。

嘉市府環保局指出，目前取締噪音車輛包括在民眾陳情熱點持續加強環警聯合攔檢，用聲音照相科技執法，還有警察巡檢舉發，以及民眾上網檢舉等方式。

今年1月至5月有100多件噪音車輛案，通知40多件到檢，而2022年共通知535輛噪音車到檢，其中有145輛次經檢測不合格或逾期不到檢被告發裁罰，依《噪音管制法》可處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，可連續按次裁罰。

嘉市府環保局表示，環保署有「噪音車檢舉網站」提供民眾檢舉噪音車，而依規定民眾上網檢舉，須填寫檢舉人真實姓名、身分證統一編號、聯絡電話及地址，並提供噪音車車種、車號、發現時間及路段、妨害安寧事實或違規證據（錄音或錄影或照片或影片等資料），檢舉才算生效。

江姓民眾認為，對一般民眾而言，檢舉門檻高，若是行車紀錄器可能幫助舉證，但民眾更在意的是噪音車輛通常在夜晚呼嘯而過，根本難以辨認車種、車號，也來不及拍照，舉證有難度，應該是執法單位運用公權力蒐證，且用真實個資具名檢舉，也會有個資外洩的疑慮。

嘉市府環保局表示，檢舉人個資、各項舉證資料是為了對被檢舉車輛初步查證，確認檢舉生效後，將由對應縣市的環保局通知車輛於指定時間、地點到檢。