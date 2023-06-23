阿里巴巴換帥，由集團執行副主席「台灣囝仔」蔡崇信於9月10日擔任董事會主席。過去蔡崇信被喻為「馬雲背後重量級的男人」，如今如何帶領阿里再出發，眾人拭目以待。財信傳媒董事長謝金河表示，這次阿里一拆六，變成控股公司對股價幫助有限，即便馬雲、蔡崇信出馬，也「不易扭轉乾坤」。

蔡崇信是阿里巴巴集團創辦人之一，他於1964年在台灣出生，擁有中華民國與加拿大國籍，畢業於耶魯大學經濟學系。1999年，蔡崇信攜手同齡的馬雲創立阿里，放棄年薪70萬美元（當時折合人民幣580萬元）工作，加入月薪人民幣500元的新創公司。

謝金河在臉書發文指出，全球最大基金集團貝萊德CEO Larry Fink最近受訪時表示，國際資金正從中國轉向日本，最近華爾街的大型基金公司紛紛把目光轉向日本，使得這個失落30年的國家逐漸恢復活力，而台灣和日本會成為美中角力的最前線，在美國加持下，經濟崛起的力道會出乎大家預料。

謝金河說，最早用鈔票表態的是巴菲特，他一直用力買入日本五大商社股票，到今天為止，除了伊藤忠商事持股不到8%外，其他都超過8%，這五大商社股價已經漲了好幾倍，像丸紅從456.2漲到2661日圓，伊藤忠商事從1740漲到5900日圓。軍工股三菱重工從2181漲到6991日圓，很多龍頭企業漲幅都十分驚人。另外，這次元大投信發行日本龍頭基金，額度很快被搶光。

謝金河直指，市場看衰日本太久了，這次翻空為多，趨勢的力量才剛剛翻轉。過去60年，日本起、中國落；中國起，日本失落，這次又到一個重要轉捩點。在香港上市的中國重量級企業都是腰斬以上的跌勢，原因是國際大股東大力賣股。

像孫正義的軟體銀行原持有阿里巴巴34%，現在賣到剩下3.8%；這次阿里一拆六，變成控股公司對股價幫助有限，即便馬雲、蔡崇信出馬，也不易扭轉乾坤；騰訊大股東南非的Naspers每年減持2%，今年出售9600萬股，套現350億港元，Naspers還有25.99%，是騰訊沈重的壓力。

「過去幾十年，華爾街投行在中國獲利驚人，如今都站在賣方。」謝金河舉例，A股市場最具代表性的寧德時代股價，從692人民幣跌到204.46人民幣。這一輪，全球各國最有競爭力的企業股價都大幅上漲，像Apple、微軟都創歷年新高，只有中、港掛牌的公司股價頻頻探底。

謝金河分析，1990年代，全球的人與錢撐起中國，中國的GDP也從幾千億美元狂飆到18兆，現在企業移出、錢也逃跑，人民幣貶值，「房地產、股市下跌的噩夢恐怕才正要開始！」