《花甲少年趣旅行4》由李㼈、郁方、風田、方志友組成花甲／少年組合，一起結伴到台南去旅行。郁方、方志友接受MyVideo專訪，談到這次參加節目，郁方坦言：「其實內心掙扎了很久！擔心自己跟不上年輕人的腳步，內心一直猶豫，幸好所有擔心和猶豫在看到夥伴們之後都煙消雲散了。」

郁方同時大讚這趟旅伴很優質，「李㼈哥對事業有很旺盛的企圖心，像過動兒一樣永不停止前進的人。風田是日本人，原本擔心溝通上會有落差，結果發現他意外的很幽默。方志友非常貼心和天真，就像自己家裡的妹妹一樣。」方志友也點名風田「超好相處」，笑說：「之前就聽說他很好笑，但第一天原本很擔心好像沒有想像中活潑，沒想到我誤會了，他真的很幽默。」也讚前輩李㼈、郁方像哥哥姊姊一樣相處自在。 談到旅伴們的優點，郁方說：「真的很意外，這次除了我以外的3位夥伴都細心又貼心！」她提到自己在旅行中一度超想吃古早味碗粿：「他們知道了我的需求，都會想辦法滿足我。」她有幾次因為旅伴的行為感動到差點落淚。

方志友表示旅途中幾乎沒有意見不合的時候，郁方坦言自己和李㼈對於去水塭撈螃蟹這件事有點遲疑，「兩位年輕人馬上奮不顧身跳下去，真是太可愛了！」郁方說這趟旅行讓自己感覺更年輕，「私底下還有一個群組，李㼈大哥跟我們分享他的生意經，對我們來說幫助很大！」方志友則是收穫滿滿的笑聲和陽光，「希望之後跟兩位前輩及風田，在工作上或私底下都能成為很好的夥伴。」