日前新北市新莊區有間超商店員，發現架上酒品禮盒內遭開封，且酒瓶裡的酒疑遭更換，被質疑是否又是「千面人翻版」，警方獲報將酒帶回，經調閱周遭監視器發現，48歲蕭姓外送員涉有重嫌，並於今(23)日下午3時許，將蕭嫌查緝到案，蕭嫌也坦承犯案，全案依竊盜罪移送法辦；而3瓶酒經初步化驗後確定內容物皆為水，並無其他毒物反應。
據悉，21日凌晨1時20分許，有婦人至超商購買酒品禮盒回家後，打該竟發現酒瓶裡裝的不是酒，疑似水的液體，於是回到超商和店員反應更換，店員感到奇怪，也檢查其他架上酒類禮盒，發現有2組酒皆遭到連同酒瓶抽出，再以其它液體顏色相近的液體置入，超商店長發現後，趕緊報警處理。
新莊警分局於同日上午11時許接到報案後，到場後將有疑慮的3瓶酒帶回調查，並且立即調閱監視錄影像分析，於今(23)日下午3時許，將涉有重嫌的48歲蕭姓外送員查緝到案，並將蕭男4日犯案影片罪證讓蕭男觀看後，蕭男坦承犯案，目前正在新莊偵查隊製作筆錄中。
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