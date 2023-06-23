台中市長盧秀燕帶領台北市議員游淑慧、台中市議員羅廷瑋等人開箱介紹國家漫畫博物館基地。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕帶領台北市議員游淑慧、台中市議員羅廷瑋等人開箱介紹國家漫畫博物館基地。（馮惠宜攝）

台中刑務所官舍群中「典獄長官舍」，為和洋併置風格，擁有獨立庭院、浴室、客廳、傭人房的「典獄長官舍」。（馮惠宜攝）

中央宣布國家漫畫博物館落腳在台中刑務所官舍群，預計年底開展，在全國漫畫迷敲碗下，台中市長盧秀燕開箱介紹國家漫畫博物館基地：包括典獄長官舍、浴場、九重葛花屋、樹屋、演武場等5大景點；她也宣布這段期間雖不對外全面開放，但7月起將採預約限制導覽，有興趣的團體可以向文化局申請。

利用端午連假，台中市長盧秀燕在台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」邀請下到國家動漫博物館基地台中刑務所官舍群透過尋寶挑戰，進行開箱，一一揭開園區主要建物神秘面紗。

盧秀燕表示，台中刑務所官舍群佔地2公頃，過去是日據時代的日本監獄，已有超過百年歷史，整個區域有19棟建物，主要為當時的典獄長、工作人員宿舍，過去台中市政府耗費超過2.3億進行修繕，4月間行政院副院長鄭文燦和文化部到場實勘，拍板定案要將國家動漫博物館落腳於此，目前正緊鑼密鼓進行點交，預定年底就會籌備開展。

消息一出，有全台最強母雞之稱的台北市議員游淑慧、台中市議員羅廷瑋也一起到場，過程中倆人也和燕子市長一起尋寶，包括和洋併置風格，擁有獨立庭院、浴室、客廳、傭人房的「典獄長官舍」，以及門口有棵近百年老欉的九重葛「九重葛花屋」，盧秀燕說，這是員工宿舍，屋前的九重葛，花季來臨時，桃紅色花瓣隨風飄落，唯美浪漫。

隨後一行人更來到已有110年歷史的「日式浴場」，眾人更一起走下浴池，想像百年前的景象；至於已被多顆老樹交纏的「樹屋」，磚牆內依稀能見破落的木屋遺跡，也讓眾人嘖嘖稱；最後眾人也走到已對外開放的「演武場」完成這次闖關挑戰，盧秀燕獲得粽子與東泉辣椒醬，也當眾向遊客們宣布，國漫館年底開展的好消息。

盧秀燕說，國漫館選址在歷史建物，是穿越古今，將交織出漫畫與歷史建築的獨特魅力。她說，目前台中市已完成東側15棟建物修繕，立即使用，北側則保留新建空間，未來可視需求彈性運用，未來台中市政府會全力配合推動策展，攜手共創台漫盛世。