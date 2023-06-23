樂天桃猿23日拉上21歲小將林政華並立刻被排進先發打線，賽前看到先發打線白板自己的名字出現在第1棒有些嚇一跳，「原本教練跟我說打第9棒。」但他也提到，這次再上一軍不像之前首次時那樣緊張，也會帶著自己的「葵花寶典」與一軍投手對決。

出身台東的林政華三級棒球都就讀家鄉學校，台東體中畢業後投入中職選秀，在2020年季中選秀被桃猿第4輪選中，去年6月6日迎來一軍初亮相，留下2場出賽紀錄後又回到二軍磨練，10月時才又獲得一軍機會。

林政華表示，是昨天晚上剛吃完晚餐時收到上一軍的通知，心情不像是去年時的緊張、興奮，「現在知道自己要做什麼，就是把自己準備好，等機會上場，是一個自己已經準備好了的感覺。」

原本教練團跟他說可能會從第9棒打起，結果賽前看到自己的名字出現在第1棒時，林政華有些嚇一跳，總教練曾豪駒解釋更動棒次的原因，是因為林政華在二軍時多數擔任開路先鋒，因此讓他在熟悉的位置出賽。

曾總稱讚林政華進職棒後有顯著成長，林政華認為，相比個人成績更在乎比賽內容、每個play的狀況及感受，自己也都有習慣把每一天感受記錄下來，「高中教練就有叫我們做，剛進職棒時劉榮華教練也有說要養成做筆記的習慣，這本筆記本算是我的法寶，短打、盜壘技巧，外野手該具備什麼條件都有寫上去。」

林政華提到，有時候自己遇到比較空白、徬徨時就會把筆記本來出來翻一翻，就會從中找到解答，讓自己很快度過撞牆期。