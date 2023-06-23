國民黨新北市第八選區（中和）立委參選人張智倫臉書遭網軍攻擊。（張智倫提供）

國民黨新北市第八選區（中和）立委參選人張智倫端午節前夕、21日在臉書發文闡述自己的家鄉中和，卻遭到逾300名網友表達不滿，留言「金牛」、「上樑不正、下樑歪」等內容，這些網友多來自中東，且臉書內容幾乎是空白。張智倫表示，留言分3個時段、每次貼文10筆，明顯就是網軍、機器人，他呼籲副總統賴清德將心比心，「請網軍停止對我的攻擊！」

張智倫21日透過臉書闡述自己的家鄉中和及求學歷程等，豈料卻引來逾300名網友表達不滿，網友多來自中東或其他國家。他說，點進留言網友的臉書查看，可以發現幾乎是空白內容或是僅有1則或2則的貼文，連好友數都是寥寥無幾，擺明就是網軍或機器人的帳號。

張智倫說，留言分為3個時段，每個時段都會有10篇相同的留言，不知道是誰在背後惡意操作，去查應該也找不出凶手，公布這一切是希望讓鄉親朋友知道，洗風向、養網軍、網路霸凌、騷擾，讓人民看不到真相，這種種惡質手法是真實存在。

他也提及，賴清德親身經歷被網軍迫害，也呼籲賴可以將心比心，停止一切網軍行為、帶風向，此外，端午連續假期，也請隱身在鍵盤後的業主，讓網軍好好放假，讓大家好好享受闔家團圓。

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