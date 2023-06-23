配合義務兵役將恢復1年，國防部拋出就學「3+1方案」，讓役男能在3年完成學業、1年當兵，對此教育部日前也公布彈性休業指引，確定首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，在今年9月中旬進入大學就讀者適用，不過不接受女學生申請。

因應義務役從4個月延長為1年，教育部日前報告「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業措施」，在不變動畢業學分的條件下，學生可在就學期間選擇申請服役，由學校提供彈性修業措施，支持學生在就學期間就能完成服役和修畢學位。

教育部表示，首批適用對象為94年次（含）以後出生的役男，在今年9月中旬進入大學學士班就讀即適用此措施。教育部也請大學適度調整必修、專門課程及通識課程的開課規畫，放寬學士班暑期開課及跨校選課申請規範；學校也應規畫役男休學及復學的銜接方式，針對學生入伍服役後復學，提供選課輔導、課程銜接及學習輔導等協助。

至於役男在高中和大學有修習全民國防教育課程，是否可以折抵役期？教育部指出，高級中等學校的全民國防教育課程共56小時，可折抵役期7日；大學則有180小時，可折抵22日，合計可折抵役期29日。

教育部表示，將提供經費協助大學推動此措施，學校每專案協助1位學生服役，公立大學補助6萬元、私立大學補助12萬元，同時，將補助暑修課因為選課人數不足的學分費差額。

另外，教育部也說，此項彈性修課措施是針對有服兵役義務的役男所設，因此女學生暫不納入適用範圍。