長榮航空今（23）日宣布，被譽為「航空業的奧斯卡」SKYTRAX今年度世界航空公司評比，星空聯盟再次獲「全球最佳航空聯盟（World’s Best Airline Alliance）」大獎，聯盟的洛杉磯機場貴賓室也連續第7年獲「全球最佳聯盟貴賓室（World’s Best Airline Alliance Lounge）」。

頒獎典禮於巴黎國際航空展舉行，代表受獎的星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，很高興數百萬計的旅客肯定，隨著航空旅行愈來愈熱絡，歡迎更多的旅客體驗星空聯盟的服務，選擇搭乘26家聯盟成員航空公司。

SKYTRAX自2005年將「全球最佳航空聯盟」加入獎項名單，此次共回收約2023萬份有效問卷，範圍涵蓋超過100個國家，評比區間是2022年9月至2023年3月。

除了聯盟獎項外，今年還有 13 家星空聯盟成員航空公司獲得了35個獎項，包括新加坡航空榮獲全球最佳航空公司獎，以及「全球最佳機艙清潔」、「全球最佳豪華經濟艙」等。