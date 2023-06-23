彰化一名中年大叔去年9月間在家樂福彰化店內與女店員攀談時，竟伸手捏了女店員的臀部一把，把對方嚇得花容失色，被逮捕到警局後還辯稱是為提醒小心走光，才拍女店員的褲子，幸好他之後認錯，並與被害女子達成調解，因此逃過了牢獄之災。

這起乘機性騷擾事件發生在去年9月26日晚間7點多，事發地點在彰化市金馬路旁的家樂福彰化店地下一樓。該名大叔與一名年輕女店員談話之際，乘女店員不及抗拒，突然用手觸摸、捏女店員的臀部得逞。

該名大叔雖坦承於上述時、地，有伸手觸碰到女店員的臀部，但他嚴詞否認有何性騷擾犯行，並辯稱，他是基於長輩輕拍晚輩身體之方式，拍告訴人褲子後面提醒小心走光。

被害女店員在警詢、偵查中證稱，她當時向被告介紹家樂福的團購群組，被告說沒帶手機，她就準備向其他客人介紹，但被告又過來找她聊天，講1、2句話就開始隔褲子摸她的屁股，她心裡想趕快離開他，但卻被被告用力拉手臂衣服而無法走開，她掙脫好幾次才扯開被告的手。

另有現場目擊案發的證人證稱，當時看到被告先摸告訴人的手，之後就順勢掐告訴人屁股，告訴人有閃一下的動作，感覺是不舒服的。

全案檢方偵查後，雖認定被告違反《性騷擾防治法》第25條第1項之乘機性騷擾罪嫌，依法提起公訴，不過，被告在全案移審後與告訴人成立調解，並獲告訴人具狀撤回告訴，因此逃過司法判決的處分。

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