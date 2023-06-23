男藝人黃子佼日前遭連環爆料陷性騷醜聞，在認錯道歉後還毀滅式扯出13位藝人過往黑料，原本工作滿檔的他通通喊卡。黃子佼先請辭選秀節目《未來少女》，但他手上還有《婚禮歌手》、《大老闆聯盟》等節目；《大老闆》製作單位透露已暫定7月中旬開工，並未與黃子佼切割，意味黃子佼即將復出。

黃子佼因性騷醜聞被形容是「跌下神壇」，據悉，他在事發前算是台灣當紅主持人，手上節目有《一鳴驚人》、《未來少女》、《大老闆聯盟》、《婚禮歌手》、《佼心食堂》、電台《飛碟五子奇》等；當時黃子佼就被分析，可能會失去不少工作機會，損失慘重。

由黃子佼主持的節目《大老闆聯盟》製作單位原本在6月20日錄影，但因爆出他過去性騷擾醜聞後，錄影臨時取消；不過，《大老闆聯盟》原本就預計在7月14日開棚錄影，而黃子佼那邊曾表示會靜養一段時間，節目的製作總監表示，沒有替換主持人一事，一切先以黃子佼的健康為主。

黃子佼在爆出性騷擾風波，連拍三段影片道歉，並露出禿頭模樣，自爆已經禿了很久，之前都是戴假髮露面，除了自曝童年陰影，還抖出13名圈內藝人黑料，包括大小S與阿雅、吳宗憲、曾國城等人，但提及藝人也陸續發出聲明否認；而黃子佼隨後更傳出自殘送醫，隔日低調出院。

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