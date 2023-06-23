雖然美國總統拜登表示不認為將中國領導人習近平描述為獨裁者會破壞美中關係，但是中國政府仍向美國駐華大使伯恩斯發出外交照會，就拜登的談話提出正式譴責。外媒報導稱，拜登將低調處理這場突如其來的外交風波，盡力淡化其攻擊中國領導人言論所造成的影響。

《華爾街日報》報導稱，美國官員透露，中國強烈抗議拜登對習近平的描述，認為這種言論「極其荒謬和不負責任」，北京方面已向美國駐華大使伯恩斯(Nicholas Burns)發出外交照會，提出正式譴責。

拜登在與印度總理莫迪(Narendra Modi)舉行的新聞發佈會上說：「我預計將在近期某個時候與習主席會晤，我不認為我的言論產生了任何後果。」

報導指出，拜登是在一次政治籌款活動上發表針對習近平言論，他當時表示，今年早些時候一個中國間諜氣球飛越美國上空，習近平當時並不知情，拜登還將習近平描述為「獨裁者」。

中共的外交照會是在美國國務卿布林肯離開北京幾個小時後發出的，設在華盛頓的中國駐美國大使館對此不予置評，美國國務院也未發表評論。

外交照會是一國政府向另一國政府提出不滿或表達官方立場時使用的手段，通常在事件發生後發出。在發現中國間諜氣球後，華盛頓方面曾向中國駐美大使館一名中國高級外交官發出外交照會。

報導表示，拜登週二晚上在舊金山附近的一次籌款活動上看似不經意的一句話，似乎超出了美國領導人在描述中國領導人的界限。雖然習近平未經選舉上台且大權在握，但政治分析人士指出，「獨裁者」這個詞意味深長，美國總統很少用這個詞來形容他們希望與之進行外交接觸的領導人。

美國官員說，中國官方媒體沒有報導這次外交照會，一是希望抓住布林肯訪華的契機，二是不願意引起公眾拜登上述言論的關注。目前中國政府尚未將相關聲明放到政府網站上，中國官方媒體和國內社交媒體也未報導此事。