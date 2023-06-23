國民黨總統參選人侯友宜今天到桃園八德與要挑戰連任、有意參選立委者合體。（賴佑維攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到桃園八德，與立委參選人合體造勢。侯友宜表示，這次的選舉是和平、戰爭的選擇。他說，兩岸不穩定、關係緊張讓人民不安心，兵凶戰危隨時可能爆發衝突，反問「要讓孩子上戰場嗎？」

侯友宜和市長張善政、議長邱奕勝及要挑戰連任立委的魯明哲、萬美玲、呂玉玲和有意參選的牛煦庭、涂權吉、邱若華合體造勢，民眾熱情高喊「總統好！」。

邱奕勝說，要從桃園開始贏，更讓桃園立委全都勝選。張善政也說，他的政績有目共睹，將來侯友宜入主總統府，一樣把好政績推到整個台灣，呼籲民眾把去年幫助他勝選的精神，支持侯友宜當選總統，讓桃園成為台灣國民黨最亮麗的城市

侯友宜說，這幾年大家生活好嗎？他痛批民進黨2025非核家園確定跳票，若不改變一定大缺電。侯提到，通膨現在2、3％是因為台電、中油吸收虧損，如果不趕快下架民進黨，改變能源政策，日子會更辛苦。

他提到，台海兩岸不穩定、國際局勢競爭，要讓孩子永續發展，必須社會安定。他呼籲，兩岸要趕快重啟對話，目前兵凶戰危，隨時可能爆發衝突，侯友宜反問，要讓孩子上戰場嗎？

侯友宜表示，這次選舉就是中華民國最重要的保衛戰，就是和平、戰爭的選擇，他也說，不願意選擇戰爭，讓任何人在戰爭下犧牲，不希望孩子在槍林底下成長，也不要孩子面對覆蓋國旗送走的那一刻。

侯友宜痛批，8年來民進黨不公不義，他若當選，將把不能公開的事實全部公開，讓社會評理，民進黨假借轉型正義，作為選舉工具，會讓國民認清事實，讓侯友宜來拚，還原正義真相，