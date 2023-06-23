2024總統大選藍綠白爭霸，民進黨近來調整選戰策略，對民眾黨總統參選人柯文哲加強火力，不僅批評柯主張重啟服貿、反對補助私大生，連2016年的訪問都被挖出來，質疑中國要柯選總統。儘管如此，柯營主張不要隨之起舞，否則將落入民進黨戰場，蹚渾水蹚不完。民眾黨發言人李頂立回應，中間選民在乎的是務實解決問題，會繼續走原本的路線，爭取最大公約數。

柯營人士分析，抹紅、抹黑與大撒幣，是民進黨的3大套路，8成抹紅抹黑、2成大撒幣政策，對綠營鞏固基本盤非常有效，但對於民眾黨支持者來說則非常不屑，民眾黨並沒有想要隨之起舞。

該人士指出，現在民進黨一直想要做逐條的「思想審查」，若真要思想審查，那蔡英文總統過去當陸委會主委時曾說「我是中國人」，難道要拿出來審查？另外，民進黨總統參選人賴清德日前稱，想要與大陸國家主席習近平吃飯，兩種說法都是對台獨支持者的背叛，真要如此擴大解讀嗎？

柯營人士強調，面對民進黨的攻擊，民眾黨會簡單說明，但不會隨之起舞，也不會主動攻擊，若隨之起舞會落入民進黨戰場、蹚渾水蹚不完，絕對不跟綠營一起玩泥巴戰。

民眾黨文宣部副主任兼發言人李頂立重申，民眾黨基本策略還是走好自己的路線，多闡述公共政策想法，因為對中間選民來說，最重要是務實解決當前問題，將持續爭取最大公約數、社會共識，不被藍綠意識形態綁架。

對於藍綠對手都瞄準年輕選票，李頂立說，40歲以下支持度柯文哲都有5成左右，但也沒有自豪與自大的本錢，網路空戰一直是民眾黨重視的區塊，但他也說，賴清德拋出大撒幣政策，在社群風向就是一面倒差評，年輕人都不認同、認為手法過於粗糙，相信年輕人眼睛是雪亮的，會有自己的判斷。

李頂立也批，賴競辦甚至製造階級對立，想要討好選民，然而用過時的選舉戰法與文化，只會將年輕人愈推愈遠，民眾黨會維持好自己的步調；至於年長族群支持度，他坦言確實是比較辛苦的地方，相信理性務實解決務實的人，一定會被看見，會持續努力將價值理念傳達的更清楚。