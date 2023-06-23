根據統計，從2002年到2022年，台灣在國際製酒8大賽事中，奪了140面獎牌，其中酒品獲獎數與酒莊獲獎數最多的都在台中，台中市議員施志昌表示，盼財政局查緝私酒的收入，專款專用幫助合法業者做產業提升。財政局長游麗玲表示，若製酒業者有相關課程需求，都可以提計畫跟財政局申請補助。

施志昌指出，台灣自2002年加入WTO之後，打破了台灣菸酒專賣的制度，民間的製酒產業開始蓬勃發展，根據媒體統計，截至2022年，台灣在國際8大賽事中，奪得了140面獎牌，而其中酒品獲獎數與酒莊獲獎數最多的都在台中，分別是外埔后里樹生酒莊的埔桃酒跟霧峰區農會酒莊，台中釀酒的實力可以說全台第一。

施志昌表示，他持續關心台中在地釀酒產業的發展，除了建議經發局每年舉辦台中好酒節外，他認為，財政局每年查緝到的私酒從幾千公升到將近兩萬公升，罰款收入每年幾十萬至100多萬不等，應專款專用，作為合法業者產業升級使用。

施志昌指出，政府針對製酒多是站在課稅與限制的角度，市府應該站在鼓勵與支持的角度，將私酒罰款重新投入在地的製酒業，不管是協助宣傳，或是開設製酒技術、酒品檢驗、品管能力與品酒推廣等課程，將這些罰款回饋給在地的合法製酒業者。

財政局長游麗玲表示，依照財政收支劃分法規定，依法收入的罰金和罰鍰，除了法律另有規定以外，應分別歸入各級地方政府的公庫裡面，採統收統支的原則辦理，台中市酒製造業者在製造技術或品質上，如有課程需求，可以提出計畫，由財政局來開辦相關課程，邀請業者免費參加。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！