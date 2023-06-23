苗栗家扶中心為培養家扶青年能夠自立，推動青年自立釣竿方案，23日上午參與第18屆釣竿方案的10名家扶青年，以死亡為題舉辦分享課程，坦然面對死亡，透過自身力量，安排街訪、工作坊及社群分享，為自己、為他人一起直視「死亡」這件事，珍惜生命的每一刻。

苗栗家扶中心第18屆釣竿方案10名家扶青年，以死亡為題舉辦分享課程。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真），

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶中心青年自立釣竿方案開辦已邁入第15年，共有上百名家庭經濟弱勢扶助大專生參加方案，培養青年們自我、生涯探索、提升軟實力，讓即將進入職場的青年有足夠的能力來面對社會的挑戰，同時學習關懷、關注社會議題提高敏感度及行動力，在有限的資源下以一己之力回饋社會。

苗栗家扶中心第18屆釣竿方案10名家扶青年展開街訪。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶18屆釣竿方案集結10名大專青年，自2022年8月開始參與維期1年活動，在這1年中安排自我探索、團隊合作、理財、肢體口語表達等課程，建構未來進入社會所需之各項能力之外，青年們化被動轉為主動，自主規劃青年發聲議題，引發對社會的關懷及反思。這10名青年感知華人社會甚少願意談論死亡，回顧自身生命成長，曾有面臨身旁親友往生的經驗，而在這社會中大家對「死亡」避而不談，唯等到大難臨頭、生命的終點逼迫在前，才恍惚明白死亡帶來的繁多事物和被迫失去的無限可能性。

苗栗家扶中心第18屆釣竿方案10名家扶青年，以死亡為題舉辦分享課程。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真），

其中1位成員就讀南華大學生死系，在課程中分享所學，也誘發這群大專生在生活中曾經有過面對親人「死亡」的議題而引發共鳴。這群大專生共同設計一系列發聲行動，利用端午連假期間6月23日下午至新竹火車站周遭進行一系列活動，透過「街訪」喚起民眾對在乎的人「及時傳愛」、以及「活在當下、把握當下」，對人生沒有遺憾。「行為藝術」請民眾撕下身上的標籤及好奇選擇撕下該標籤的原因，拋開世俗，更坦然面對自己及死亡，「FREE HUG自由擁抱」透過擁抱向民眾傳遞溫暖。透過自身力量，安排街訪、工作坊及社群分享，為自己、為他人一起直視「死亡」這件事，用力的感受當下，珍惜生命的每一刻。