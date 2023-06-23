2023高雄愛河龍舟嘉年華熱鬧登場，經過22日小型民俗龍舟組、新住民混合組、自強組、青少年混合組賽程，23日舉辦競技龍舟的預、複賽，共有74支隊伍參與競技，爭取總決賽門票，現場也吸引許多民眾至愛河畔觀賽，為支持的隊伍加油打氣，熱鬧至極。

龍舟嘉年華次日賽事競技公開混合組預賽由正巨龍舟、台南二中校友總會、巴拉雅拜、無止龍等4隊拔得頭籌，直接晉級闖入下午的半決賽。其中，巴拉雅拜龍舟隊來自台東鹿野部落，曾於2017年參加韓國釜山國際龍舟邀請賽帶回3個冠軍，該隊在此次賽事划出1分52秒37的成績，為公開混合組最佳。值得一提的是，巴拉雅拜另組女子隊「巴拉雅拜-土水女孩」也在小型民俗龍舟社會女子組划進決賽。

此外，今年龍舟嘉年華特別增設親子組表演賽，提供親子共同參與、體驗賽事的機會，除了有父子檔、母女檔前來參賽，還有祖孫三代同舟共濟，參賽最小的兒童年紀僅2歲，大小槳手一起努力向前划，展現天倫樂趣。

不同傳統龍舟賽事，親子組多了教練解說穿著救生衣以及划槳教學的程序，高市府運動發展局也貼心準備不同長度的划槳，讓大人小孩都能拿到適合的划槳。另外，親子組賽事也出動4艘救生艇隨時戒護，安全相當到位，讓家長們非常安心。

愛河龍舟賽事接近尾聲，決賽隊伍紛紛出爐，各隊的預賽成績皆在伯仲之間，勝出者將於24日爭奪冠軍獎金30萬元。眾所期盼的市府隊、議會隊龍舟表演賽也將於24日下午熱鬧開戰，這是高雄史上首度議會隊對陣市府隊，歡迎民眾前來觀賞精彩刺激的龍舟賽。