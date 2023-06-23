台灣民意基金會 22 日 公布2024總統大選「國人對柯郭配」的態度民調，針對民眾黨主席柯文哲與鴻海董事長郭台銘搭配參選，有近5成民眾不樂見，約3成樂見。媒體人陳鳳馨今( 23 日)表示，柯郭二人都是「失言大戶」、「對自己都超級自信」，在政策想法上都有強烈主導性，勉強配在一起問題會比現在更嚴重。

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯郭二人目前沒有要搭配的態勢，也還不是主要的搭配組合，應該是基金會董事長游盈隆認為「郭柯配已經不可能」，所以只問「柯郭配」。

陳鳳馨指出，柯文哲與郭台銘搭配的問題，不在於民眾樂不樂見，「問題在於他們兩個都是個性非常強的人」，都對政策有強烈主導性，都有強烈的想法，她也不認為柯文哲能說服郭台銘，郭台銘也無法說服柯文哲。她也認為，若柯郭二人勉強搭配在一起，未來的問題一定比現在更嚴重。

陳鳳馨續指，郭台銘在兩岸政策、國際地位等等，都有自己的一套想法，但這套想法能不能行得通，還是要打一個問號；而柯文哲自認為有溝通北京、溝通華府的方法，但從華府的角度來看，也很有疑慮，像是之前與華府智庫專家葛來儀鬧得很兇，就是華府內對柯文哲的高度不信任。

「他們對自己都超級自信」，陳鳳馨直言，柯郭認為可以擺平北京、華府，但目前對華府的回應都很糟糕。她也認為，柯文哲與郭台銘的過度自信，可以想像未來彼此之間，誰主導選舉、誰說了算、政策往哪裡走都會有爭議。

陳鳳馨也點出，柯文哲與郭台銘都是「失言大戶」，柯文哲的失言郭買不買單、郭台銘的失言柯買不買單，「誰都不要笑誰，因為兩個人都是失言大戶」，各自也都有應對失言的方法，支持者也能買單，只是搭配在一起之後，若被問到對方失言的問題，恐怕也不一定能和顏悅色的挺到底。