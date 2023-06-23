本月18日在北大西洋下潛後與水面失聯的泰坦號（Titan）潛水器被研判於深海內爆，艙內5人全罹難，其中包括一對巴基斯坦父子，家屬今天對這場意外表達「深切悲痛」。

法新社報導，罹難者之一、48歲的達武德（Shahzada Dawood）是總部設於喀拉蚩（Karachi）的Engro集團副董事長，他的19歲兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）是大學生，兩人均擁有英國公民身分。

Engro集團投資領域橫跨能源、農業、石化與電信，去年底公布營收為3500億盧比（約新台幣1318億元）。

The Pakistani businessman Shahzada Dawood and his son were also on board. The Dawoods belong to one of Pakistan's most prominent families. Their family invests across the country in agriculture, industries and the health sector.Titanic tourist submarine search continues.... pic.twitter.com/wyqJOk11XN — newshappening1 (@newshappening1) June 20, 2023

家族經營的教育慈善機構「達武德基金會」（Dawood Foundation）發布聲明稱：「我們懷著深切悲痛，宣布達武德父子逝世。」

達武德的父親胡笙．達武德（Hussain Dawood）和母親庫爾蘇姆．達武德（Kulsum Dawood）也在聲明中署名，並向「泰坦號潛水器上其他乘員的家屬表達衷心哀悼」。

聲明還說：「我們衷心感謝所有參與救援行動的人員，他們的不懈努力是我們在這段時間的力量泉源。」

胡笙．達武德經常登上巴基斯坦媒體的巴國富豪榜，也是Engro集團董事長。

Engro集團發布聲明說，公司「懷著沉重心情和偌大的哀傷」，哀悼副董事長達武德和「他的愛子」蘇里曼．達武德。

達武德還身兼總部設於美國加州的「地球外智能生物尋求計畫研究所」（SETI Institute）董事，該研究所專門尋找外星生命存在的證據。

SETI研究所執行長戴蒙（Bill Diamond）透過聲明表示：「得知失去親愛朋友的消息後，我們感到非常悲傷。」

聲明寫道：「達武德總是充滿好奇心，是SETI研究所和其使命的熱情支持者，也會直接參與教育、研究和公共宣傳方面的慈善計畫。」

達武德的家人還提到，蘇里曼．達武德「熱衷於科幻小說和學習新事物」。