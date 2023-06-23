蘇力揚23日意外成為首位闖進台北羽球公開賽男單4強的台灣選手，接下來將跟印尼選手奇科爭奪男單冠軍賽門票，對於自己表現，蘇力揚表示，自己除了準備較為充分，原本以為會打得並不輕鬆的比賽，卻意外打來相當順手，「因為今天現場風向又不一樣了！」

「一開賽對方先選場地，結果他挑了逆風向場地，沒想到今天好像變成順風向，也讓他一開賽就有點措手不及，」今天以21比5、21比17擊敗馬來西亞選手楊升宙的蘇力揚表示，「所以我第一局打得很順，來到第二局也提前做好比較難贏下的心理準備。」

先前待在塞班島整整兩周時間打挑戰賽，把自己弄到全身曬傷脫皮的蘇力楊表示，「自己經歷過一天至少要打兩場以上的挑戰賽，這種緊湊賽程反而讓他感覺多打更有幫助，我從去年5月到現在都在打挑戰賽，所以這次台北公開賽，也才是我第2次打超級300。」

由於男單頭號種子突然宣告棄賽，也讓蘇力楊所在的男單上半籤壓力頓減，剛好只剩他一個人孤軍奮戰，「我想我的運氣不錯，既然機會來了就該好好掌握。最近入了國家隊訓練，我的心態也有所改變與學習，希望接下來可以越打越好，我更期望能跟一流選手交手。」