黃仲佑把屍體運至高雄壽山下的一處樹林焚毀，事後回到現場企圖觀察警方辦法，遭到員警識破當場被逮。（本報資料照）

2015年3月某日下午，高雄壽山發生駭人聽聞的露天焚屍案。當時25歲、就讀台南某大學的延畢生黃仲佑不堪守護已久的19歲學妹竺姓女子，在他眼前和第一次見面的「乾哥」上床，事後也想求歡卻遭譏「死肥宅、工具人」，由愛生恨的他理智盡失，掐死竺女後性侵得逞，還把屍體從台南運至高雄壽山下的一處樹林焚屍。

當時，有民眾看見火煙立刻打119，消防隊員趕抵現場滅火後，驚見一具焦屍，立刻報警。

「一靠近現場就聞到烤肉的氣味，驚覺不妙」偵查隊小隊長藍國欽回憶當時狀況，警方人馬一靠近現場，就看到一名身材瘦小的女焦屍仰躺蜷縮在草地上，被火燒到全身多處皮肉黏著垃圾袋，死狀悽慘。

當時負責外圍管制的派出所員警注意到，圍觀群眾中有一名胖男神色慌張，直接上前盤查，男子一度強調「只是來玩」，後來直接坦承「人是我殺的」，員警在他機車車廂裡找到竺女的隨身物品及證件，當場逮人。

黃仲佑2014年便認識竺女，當時的竺女已有男友，但兩人還是無話不談，黃仲佑是稱職的「樹洞」，還常常載竺女出遊散心，因此萌發愛意。

2015年3月某日，竺女與陳姓乾哥出遊，到黃仲佑台南的租屋處過夜。凌晨時，睡在床上的黃仲佑瞄見，地板上的竺女和乾哥竟公然做愛，他強忍崩潰情緒，趁當天晚上陳男先回台中、竺女再留宿一夜時，直接摸竺女胸部和下體求歡，卻遭竺女怒斥拒絕。

「別人可以！我為什麼不可以！」黃仲佑不爽自己多年來細心、愛心相伴竟然真心換絕情，竺女當下竟反譏黃仲佑胖又傻，一直都在利用他，怎麼可能會愛上他，還嗆回去後一定會把事情告訴男友。

黃仲佑受不了打擊，直接掐住竺女的脖子直到她斷氣。竺女當時臉部發紫，模樣嚇人，黃仲佑還特地拿衣服蓋住竺女臉部性侵得逞，事後再把屍體包裹、大老遠運至壽山焚屍。

監視器明顯拍到，黃仲佑把竺女的屍體以坐姿綑綁包裹、搬到機車腳踏板上，準備出發棄屍。（本報資料照）

藍國欽印象深刻，偵訊時黃仲佑問他「強姦殺人和死後強姦，罪刑差多少？」藍國欽怕他脫罪，先不予理會。為了找出黃仲佑的犯案事實，檢警先在他的手機記憶卡內還原出一張竺女躺臥、開腿的裸照，另找來一名和黃仲佑體型、體重相仿的員警，靠著一只充氣娃娃，模擬重建案發現場。

檢警發現，竺女遭侵害時應該還有心跳，但應是彌留腦死狀態，已無法恢復及反抗。最後排除黃仲佑「先姦後殺」的可能，認定他是先殺人、後性侵。

黃仲佑原本只是個師生眼中「善良、膽子小、好相處」的同學，就算平時被譏笑「肥宅」也不會生氣。但他不堪自己淪為工具人又遭無情的訕笑，羞愧惱怒鑄下大錯。竺女家屬事後大喊「一命陪一命」，該案歷經二審及檢方不服上訴，法官認為黃仲佑平時人緣好，並非反社會人格份子，加上坦承犯行，也願意道歉並彌補過錯，最終判無期徒刑定讞。