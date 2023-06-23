澳洲上週以國家安全威脅為由，阻止俄國在澳洲首都坎培拉國會大廈旁興建新的大使館，後來出現一名俄國外交人員駐守使館預定地，不讓澳方回收土地，兩國之間掀起新一波爭議。

俄羅斯現有大使館位於坎培拉郊區。

澳洲媒體直擊俄方人員在坎培拉預定興建俄國大使館地點駐守。

綜合法新社和路透社報導，澳洲情報官員先前示警，俄國可能會利用距離國會大廈僅約400公尺的一片土地當作監視澳洲國會議員的基地，因此澳洲決定阻止俄國在這裡興建大使館，上週通過一項專門阻止這件事的法案。

後來，一名穿著運動褲、羽絨衣、戴眼鏡的俄國官員開始阻撓澳洲政府收回土地，他守在一間小小的組合屋裡，周圍滿是雜草和廢棄建材。

今天下午，在這名外交人員駐守工程預定地的同時，俄羅斯大使館也展開法律行動，要防止他被驅離。

澳洲政府發言人說，俄羅斯試圖向澳洲最高法院申請強制令，「俄羅斯對法律效力發起挑戰，並不令人意外。這是他們教戰手冊的一部分」。

澳洲政府消息人士已證實，駐守那片土地的男子享有外交保護，但法新社在俄國駐澳官員名單中找不到這個人。

澳洲警方一直在監看這片土地，但政府不願逮捕這名外交人員，以免兩國之間已很複雜的外交關係變得更加棘手。

有人拍到這名俄國外交人員在組合屋外面抽菸的畫面。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說：「澳洲會堅持自己的價值，我們會維護國家安全。某個傢伙在坎培拉的嚴寒中站在一片草叢裡，威脅不了我們國家的安全。」坎培拉本週的夜間溫度已降到冰點以下。

俄羅斯2008年從澳洲政府手中取得這片土地的租約，2011年獲得興建新大使館的許可。

澳洲政府上週宣布廢止租約，艾班尼斯告訴記者：「政府已收到非常明確的安全建議，關於俄羅斯在距離國會大廈這麼近的地方興建新大使館所構成的風險…我們正迅速採取行動來確保租約地點不會變成正式使館。」

澳洲朝野一致通過新法，新法並不妨礙俄羅斯在澳洲興建使館，只是不准距離國會太近。