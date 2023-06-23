玉山國家公園塔塔加管理站人員23日獲報，指新中橫公路（台18線）邊有一隻長鬃山羊的頭卡在油漆罐中，立即展開救援，擔心山羊受驚擾橫衝直撞墜谷，先用大布蓋住山羊就逮，將山羊帶上車，下山途中思索處理方法，山羊疑心情放鬆，油漆桶就自行脫落，立刻回頭將山羊載回發現地，打開後車箱門讓山羊回歸山林。

山羊在車上疑放鬆心情油漆桶自行脫落，立刻將山羊載回發現地，打開後車箱門讓山羊回歸山林。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處指出，台灣長鬃山羊又稱「台灣野山羊」、「台灣羚羊」、「台灣氈鹿」，是台灣特有種的動物，也是台灣唯一的野生牛科動物，擁有2尺高的跳躍能力，在哺乳類動物中堪稱「輕功高手」，主要分布海拔1000公尺至3600公尺山區，以海拔2000公尺附近是主要活動區域，玉山碎石崖坡可瞥見牠們飛壁走壁身影。

擔心長鬃山羊受驚擾橫衝直撞墜谷，3名壯漢將山羊安置在路邊，蓋上保定大布料抬上車。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

塔塔加管理站人員表示，上午不到7時接獲志工電話，得知台18線路邊有1隻長鬃山羊的頭卡在油漆罐中，放下早餐穿上登山鞋、揹起相機衝進辦公室，拿了手套、保定專用大布料，並找人高馬大的同事一起趕赴現場，頭套著油漆桶的野山羊就站在懸崖邊。

新中橫公路邊有一隻長鬃山羊的頭卡在油漆罐中，玉山國家公園塔塔加管理站人員獲報展開救援。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

「任何驚擾，都會讓牠不顧一切衝撞，屆時我們救不了牠，只能眼睜睜看著牠墜谷。」塔塔加管理站人員說，他們有豐富山林經驗，他先越過護欄先抓住山羊的1雙後腳，山羊奮力一蹬，力量果然很大，同事神力抓住其4肢，3名壯漢將牠安置在路邊，蓋上保定大布料抬上車，避免山羊受到窘迫而有致命危機。

長鬃山羊在油漆桶脫落後，跳下車回歸山林，玉管處呼籲落實無痕山林。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

塔塔加管理站人員說，他們回程路上思索如何取下山羊頭上的油漆桶，因為犄角也卡住桶子的邊緣，萬一拿不下來，恐怕得使用鋸子等工具，沒想到回程途中，山羊也許稍微放鬆，油漆桶自然掉落，他們立馬開回發現山羊的地方，打開後車箱，讓山羊回歸山林。

玉管處推測，山羊能想喝油漆桶裡頭的積水，或是被油漆桶的氣味吸引，疑似好奇心驅使造成頭卡進油漆桶，所幸牠平安脫困。呼籲民眾上山切勿亂丟垃圾，即使是小小的吸管、橡皮圈或瓶罐等垃圾，都可能對野生動物造成危害，落實無痕山林，才能避免類似事件發生。