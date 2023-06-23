台灣自來水公司為解決台中市屯區用水問題，規畫於霧峰區新建5萬噸的「南台中淨水場」，預計2028年完工，台中市議員李天生23日建議，保留應急之農試所土地為第2期工程用地，逐步擴充水源至20萬噸；台灣自來水公司中區工程處表示，後續可視需求評估規畫。

台中市霧峰、大里、太平、烏日等區位處自來水管線末端，經常發生缺水糾紛，民怨四起，經地方爭取自草屯鳥嘴潭人工湖引水，並在霧峰興建南台中淨水場，盼解決屯區自來水問題。

李天生分析，2019年全台每人每日平均用水約284公升，若2023年以300公升計算，5萬噸只夠16萬6000人使用，大約是霧峰及大里溪南地區住戶用水量，而大里溪北地區及太平區仍將面臨缺水，若將淨水場擴充20萬噸，則可供應66萬6000人使用，一舉解決屯區55多萬人的自來水需求。

台灣自來水公司為解決台中市屯區自來水用水問題，規畫於霧峰新建5萬噸的「南台中淨水場」，台中市議員李天生23日建議，保留應急之農試所土地為第2期工程用地，逐步擴充水源至20萬噸。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

他表示，南台中淨水場水源來自水利署烏溪伏流水3期工程，該工程預估2025年完成，不過淨水場預計2028年才完成，台水有意租用淨水場旁農試所土地辦理供水應急工程；若5萬噸不敷屯區住戶使用，建議將應急租用的農試所土地，保留為南台中淨水場第2期工程用地，並逐步擴充到20萬噸。

台灣自來水公司中區工程處表示，規畫南台中淨水場供水5萬噸是考量水利署烏溪伏流水第3期供水量，加上其他區域供水以及霧峰、大里當地的地下水源，預計可以滿足屯區的自來水需求；至於後續是否將農試所土地保留南台中淨水場第2期工程用地並逐步擴充至20萬噸，後續可視狀況與需求評估調整。